黒い車から大量に吐き出す白煙……。韓国・ソウルで8月、警察が出動し、繁華街に混乱を招いた騒動の一部始終がカメラに捉えられていた。繁華街で黒い車から白煙8月にソウルの繁華街で撮影された映像。黒い車が歩道に乗り上げると止まっていたバイクに突っ込み、その場で停止した。車は、まずはバックで抜け出そうとしたが、ポールが車体にひっかかり、タイヤが空回り。その直後、車からモクモクと煙が立ちのぼり始め、あっという間