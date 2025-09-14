巨人の門脇誠内野手が１４日、ジャイアンツ球場で故障班に合流した。右でん部痛により１３日に出場選手登録を抹消されていた。今季、門脇はここまで１軍で８１試合に出場。打率２割２分３厘、４打点だった。プロ入り初めて故障での離脱となった。