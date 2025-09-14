◆米大リーグジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、逆転勝ちを呼び込む４９号ソロを放つなど、５打数３安打１打点、３得点の大活躍を見せた。チームは１３得点の快勝で地区優勝へのマジックを「１１」とした。１―４で３点を追う３回先頭の２