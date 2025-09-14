◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）新幕下の西幕下５７枚目・天狼星（錣山）が、東幕下５７枚目・琴ノ藤（佐渡ケ嶽）を上手投げで破って白星発進。「相手は圧力もあるが、勝ててよかった」と振り返った。１月の初場所で初土俵を踏み、順調に幕下まで番付を上げた。初めての幕下の土俵を終え「緊張はあった」と心境を話した。天狼星の叔父は第６８代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏で、いとこ