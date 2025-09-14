14日の阪神6R・新馬戦（ダート1800メートル）は1番人気のウェイニースー（牡2＝中内田、父イントゥミスチーフ）が制した。勝ち時計は1分55秒2。川田は「追い切り段階から素晴らしかったですし、今日も返し馬から素晴らしかったので、それ通りの成長をこれからもしてくれればと思います」と話した。