◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（2025年9月14日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、首位タイから出た桑木志帆（22＝大和ハウス工業）は3バーディー、3ボギーの72で回り、1打差の3位から出た金沢志奈（30＝クレスコ）は2バーディー、1ボギーの71で回り、通算10アンダーで首位に並び、2人によるプレーオフに突入した。