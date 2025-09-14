福島県磐梯町に開発・生産拠点を置くカメラメーカー「シグマ」（本社・川崎市）が８月、会津の名を冠した映画撮影用のシネレンズ「ＡｉｚｕＰｒｉｍｅＬｉｎｅ」を発売した。会津の豊富な水で磨き上げられ、シネレンズとしては世界有数の明るさを誇る大口径が売りだ。シグマのシネレンズはこれまでも米ハリウッド映画で使われており、開発者は「どんな映像が撮影されるか楽しみ」と話す。（重本和）シグマの会津工場は１９