チェルシーの大黒柱が怪我から復帰した。14日、プレミアリーグ第4節が行われてチェルシーはアウェイでブレントフォードと対戦。前半35分にケビン・シャーデに得点を決められ、先制点を許したチェルシーだったが、後半56分に怪我から復帰したイングランド代表MFコール・パルマーが投入からわずか5分で同点ゴールを記録。その後85分にはモイセス・カイセドが勝ち越しゴールを決めて一時は逆転するも、後半アディショナルタイムにロン