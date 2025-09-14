トーマス・フランク前監督、そしてブライアン・エンベウモ、ヨアネ・ウィッサと大黒柱を引き抜かれてしまったブレントフォードだが、直近のプレミアリーグ第4節チェルシー戦では2-2のドローに持ち込み、BIG6相手から貴重な勝ち点1を獲得した。そんなブレントフォードがチェルシーから勝ち点を奪った武器がロングスローである。後半アディショナルタイム、左サイドでスローインを獲得すると、ボックス内めがけてロングスローを放つ