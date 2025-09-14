シンガー・山本彩が投稿したショットに注目が集まっている。山本は１４日までに「お久しぶりのあんにんさん」と題してインスタグラムを更新し、元ＡＫＢ４８の入山杏奈との２ショットをアップ。「最後に会ったのいつやろってフォルダ見返したらまさかの５年前という脅威のオリンピック超えにびっくり」と明かし、「でも、そんな会ってない感じもしないし相変わらず可愛くて、近況エピソードも全部強くてすべらん夜やった