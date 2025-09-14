俳優大沢たかお（57）が14日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。役作りで体を大きくし過ぎてスタッフにムッとされたことを話した。シリーズ化された映画「キングダム」松橋真三プロデューサーは大沢に王騎役をオファーしたことについて「責任感がすごい強いので、王騎将軍になるための努力ですね、その日からスタートされるんですよ。あんまりこう風にしてくださいと言わないようにしているんです。ご自身のハ