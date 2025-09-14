上沼恵美子（70）が14日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚していたことを発表した女優の趣里（34）についてコメントした。上沼は「趣里ちゃんってええ子よ〜」と初対面のときを振り返った。趣里が上沼に楽屋を訪れ、ノックと同時にドアを開け「趣里で〜す」と両手を大きく広げ、あいさつ。「なんて気さくな子やろ。明るくて」と話した。父親の