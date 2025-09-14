山田裕貴（34）が、14日放送のTOKYO FM「木村拓哉Flow」に出演。自身の俳優デビュー作にあたる特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」が決まった経緯を明かした。山田は俳優の養成所に入り、2年後に行われる公開オーディションの前にスカウトされ、オーディションを経て俳優になったことを明かした。「海賊戦隊ゴーカイジャー」について山田は「『オーディション受けに行ってみる？』っていうことで、戦隊もののオーディション。