名古屋・栄を拠点に活動するＳＫＥ４８が１３日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で生配信イベントを開催。２４日発売の３５ｒｈシングル「Ｋａｒｍａ」を初パフォーマンスした。どん帳が開き、新曲「Ｋａｒｍａ」のイントロが流れる。Ｗセンターの熊崎晴香と佐藤佳穂がステージの真ん中に集まり手を交わすと、その周りを囲むようにメンバーが走りこみイベントはスタート。息の合ったパフォーマンスにユーチューブのコメント欄が流