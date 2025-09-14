歌手の倖田來未（42）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。所属事務所エイベックスのオーディション裏話を語った。歌手を目指し、小4からオーディションを受け始めるが、書類審査も通らず。「歌を聴いてもらえるところまでいかない。毎回書類で落とされた」。そんななか、高校2年で挑戦したのがエイベックスのオーディションだった。「オーディションに12万人集まった。対面で第1審査から行って