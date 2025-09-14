13日夜、東北自動車道で2歳の男の子が意識不明の重体になる交通事故があり、無免許で運転したなどの疑いでトルコ人の男が逮捕されました。警察によりますと13日午後7時半すぎ、栃木県鹿沼市の東北自動車道で乗用車がガードレールに衝突して止まっていたところ、後ろから来た車が追突する事故がありました。追突した車に乗っていた親子3人は全員搬送され、2歳の男の子が意識不明の重体、6歳の男の子も腹部を強く打つなどして重傷だ