気象台は、午後1時47分に、洪水警報をうるま市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・うるま市に発表 14日13:47時点本島中南部では、14日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■うるま市□洪水警報【発表】14日夕方にかけて警戒