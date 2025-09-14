2025年秋冬、ルナソルから特別な限定アイシャドウ「アイカラーレーション スペシャルエディション EX04 Beige in Bloom」が登場します。ベージュを基調としたウォームトーンにまばゆい輝きを散りばめたこのパレットは、質感の異なる8色をセット。ホリデーシーズンの高揚感を目元に宿し、多彩な表情を叶えてくれるアイテムです。先行予約は9月12日(金)10:00から公式オンラインストアにて