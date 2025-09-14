FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、9月19日に配信リリースするソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」のジャケット写真を公開。また、Uta-netにて歌詞が先行公開となった。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、back number、椎名林檎、King & Prince、FRUITS ZIPPER……注目新譜6作をレビュー） 公開されたジャケット写真は、トレードマークの“七福