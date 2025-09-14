海野のバットが折れ、曽谷に直撃■オリックス ー ソフトバンク（14日・京セラドーム）オリックスの曽谷龍平投手が14日、本拠地で行われたソフトバンク戦に先発するも、2回のマウンドでソフトバンク・海野の折れたバットが直撃。立ち上がることができず担架で退場すると、場内は騒然となった。球団は「折れたバットが胸部に直撃したため交代」と発表。緊急検査のため大阪市内の病院を受診することも明かした。アクシデントは2回