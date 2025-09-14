現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがホームでサンダーランドと対戦。０−０で引き分けた。代表帰りの鎌田は、３−４−２−１の２シャドーの一角で先発するとチャンスを創出。36分に左サイドのハーフウェイライン付近からワンタッチで絶妙なパスを供給。これに反応した新加入の10番ジェレミ・ピノが相手GKと１対１になる決定機を迎えるも、決め切れなかった。&#