◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)18年ぶりに日本で開催されている陸上世界選手権。この2日間で選手たちから出た言葉は、観客の熱気とその大声援。アスリートとして世界大会で大歓声を浴びて、競技を行っていることに喜びの言葉が多く出ています。初日のナイトセッションでは、男子3000m障害予選に三浦龍司選手が出場。1組3位とハイレベルな走りで予選通過。オリンピックや数多くの国際大会を経験しているランナーで