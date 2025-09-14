フジテレビ系「なりゆき街道旅」が１４日に放送された。お笑いトリオ・ハナコの岡部大、女優・杉田かおる、タレント・つるの剛士が千葉・勝浦を散策した。杉田は、１５歳で妊娠、出産する難しい役どころを演じたドラマ「３年Ｂ組金八先生」でのエピソードを回想。主演の武田鉄矢にバレンタインのチョコを渡そうとした日のことを振り返った。杉田は、武田の名演が本物の教師のようだったと述懐。「なりきっちゃう。金八っ