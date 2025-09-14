今月21日に始まる秋の全国交通安全運動を前に、八王子市で開かれた警視庁の交通イベントに自転車競技の有薗啓剛選手が登場し、自転車の交通ルールを守るように呼びかけました。秋の全国交通安全運動を前にきょう、警視庁八王子署が開いたイベントには自転車競技の有薗啓剛選手がゲストとして登場し、自転車パフォーマンスを披露しました。有薗啓剛さん「ちゃんと首をのぞき込むように大きく（左右を見て）そして後ろも見て、安全だ