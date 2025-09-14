ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 図書返却ボックスに指挟まれ一部切断 利用停止し対面返却に 宮城県 時事ニュース 読売新聞オンライン 図書返却ボックスに指挟まれ一部切断 利用停止し対面返却に 2025年9月14日 13時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県の蔵王町ふるさと文化会館に併設する町立図書館 町民が図書返却用ボックスで指を一部切断するけがをしたという 町は4月16日からボックスの利用を停止し、返却は対面で実施している 記事を読む おすすめ記事 イメージアップに躍起の中小リサイクル店 2025年9月10日 15時18分 第29回「図書館を使った調べる学習コンクール(R)」全国コンクール募集開始！小学生から大人まで、自らの”問い”を調べてまとめた作品を10月7日（火）まで募集 2025年9月8日 10時0分 大容量100L超の収納力！ デスク下に置ける超大型ストレージオットマン「BHT‑1200」 2025年9月12日 17時30分 ノートに打席での気づき書き込み…地道に取り組む巨人・リチャード、新天地で秘めたパワーが開花中 2025年9月10日 6時0分 【無料セミナー】「第一法規喫茶～サブスク化″初″の5シリーズ×生成AIで、実務リサーチを一歩先へ！『D-Books research PLUS』編～」開催決定！ 2025年9月12日 13時0分