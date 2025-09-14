■MLBドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日、オラクル・パーク）ドジャース・大谷翔平（31）がジャイアンツ戦に“1番・DH”で出場し、49号ソロ本塁打を含む5打数3安打で18試合連続出塁をマークと貢献。試合は中盤以降乱打戦も5回にT.ヘルナンデス（32）が勝ち越し打を放つなど6得点の猛攻。9回まで17安打13得点でジャイアンツに反撃を許さず、地区優勝のマジックを「11」に減らした。地区優勝へのマジックを12としている