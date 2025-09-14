またも中内田厩舎から出た砂の怪物にＳＮＳで注目が集まっている。１４日に行われた阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１２頭立て）は、単勝オッズ１・７倍の１番人気に支持されたウェイニースー（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父イントゥミスチーフ）が１分５５秒２（良）で後続に７馬身差をつけた。発馬は少し遅めだったものの、序盤で好位の５番手に取り付いた。３コーナー過ぎから大外をまくって進出すると、