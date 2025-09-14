◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）７２で回った桑木志帆（大和ハウス工業）と７１で回った金沢志奈（クレスコ）が通算１０アンダーでホールアウトし、プレーオフに突入した。金沢が２打リードして迎えた１５番でボギーをたたき、桑木がバーディーを奪い並んだ。６８の永峰咲希（ニトリ）と６７の小林光希（三徳商事）が９