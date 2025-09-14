◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝日本―米国（１４日・沖縄セルラー那覇）米国との決勝に臨む高校日本代表が会場の沖縄セルラー那覇に入り、小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝が報道陣に対応した。選手たちには「最後の最後のゲームだから、最後しっかりやって、めいっぱい力を出し切って終わろう」と伝えたという。「みんなで目一杯を力出し切って、本当にいい顔し