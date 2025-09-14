◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、初代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）は１２秒８８の６組５着、全体１９位で１５日午後９時５分の準決勝に進んだ。今季は５月のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）で１２秒８５、７月初旬の日本選手権（東京）予選で１２秒８１など自己ベストを連発し、勢い抜群。日本選手権決勝後の取材では、２３年に男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通