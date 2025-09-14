◆パ・リーグ日本ハム―西武（１４日・エスコンＦ）【西武】１（中）西川、２（遊）滝沢、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（三）山村、７（指）セデーニョ、８（捕）古賀悠、９（二）仲田、▽（投）＝隅田【日本ハム】１（左）水谷、２（中）今川、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（右）万波、７（二）石井、８（遊）山縣、９（捕）田宮、▽（投）＝福島