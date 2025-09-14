◆米大リーグマリナーズ５―３エンゼルス（１３日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズがエンゼルスに５―３で競り勝って８連勝。アストロズとのア・リーグ西地区首位タイをキープした。２―２の４回にクロフォードが勝ち越し１０号ソロ。５回１死満塁でにネイラーが２点右前適時打を放って突き放した。本塁打トップのＣ・ローリー捕手は２打数１安打１四球でホームランは出なかった。