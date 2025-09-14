◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）オリックスの先発・曽谷龍平投手にアクシデントがあった。両軍無得点の２回２死一、二塁で海野が三塁内野安打を放った際、折れたバットが直撃。その場で苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込むと、起き上がることができなかった。すぐさま厚沢投手コーチ、トレーナーらが駆けつけて手当。担架でベンチ裏へと運ばれた。球場からは「頑張れ曽谷！」の声援。