女子マラソンレース後、佐藤早也伽（手前）と健闘をたたえ合う小林香菜＝国立競技場女子マラソンの小林香菜（大塚製薬）が14日、2028年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会として27年秋に実施される「グランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得した。同日に東京・国立競技場発着で行われた世界選手権で7位に入賞し、日本陸連が定める進出条件を満たした。