「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）東京五輪金メダリストのペレス・ジェプチルチル（ケニア）がパリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（エチオピア）との一騎打ちを制して、２時間２４分４３秒で金メダルを獲得した。ケニア勢は３大会ぶりの優勝となったが、レース後に一悶着があった。米陸上メディアの「ＣＩＴＩＵＳＭＡＧ」のクリス・チャベス記者がＸで伝えたところによると、ケニア