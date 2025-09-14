BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVER２組によるコラボライブ＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞が12月28日（日）LaLa Arena TOKYO-BAYにて開催されることが発表された。海外で互いに切磋琢磨しながら成長を遂げてきたBALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERが、日本で２組での合同ライブを行うのは今回が初めて。２組による合同での単独ステージは、2022年よりタイで武者修行を重ね、2023