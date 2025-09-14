GOOD BYE APRILが、9月13日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、バンド結成15周年イヤーのスタートとなる東名阪ツアー＜GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON＞のツアーファイナルを開催した。新旧混じる珠玉の全22曲を演奏し、ツアーは大団円を迎えた。◆ライブ写真開演時間を迎え、サポートメンバーのキーボードのはらかなこ、Saxの藤田淳之介（TRI4TH）とともにGOOD BYE APRILメンバーがステージに現れると、ソー