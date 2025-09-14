◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・福部真子（日本建設工業）が１２秒９２の５組４着。各組上位３人には入れなかったが、各組４位以下の中でタイム上位６人に入り、全体２０位で１５日２１時５分の準決勝に進んだ。２２年オレゴン世界陸上、昨年のパリ五輪で準決勝に進出した実力者。同１２月に、原因不明の高熱が出る「菊池病」と診断されたことを公表した。東京世