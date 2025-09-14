初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で日本人トップで７位に入賞した。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間３１分１５秒の１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２時間３５分３７秒の２８位だった。東京五輪金メダリストのジェプチルチル（ケニア）が優勝した。１９８４年ロサンゼルス五輪女子マラソン代表で、スポーツジャーナリストの増田明美さんが日本勢のレースのポイントを解説した。小林