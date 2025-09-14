ABEMA（アベマ）で12日夜10時から、人気バラエティ番組「ダマってられない女たち season2」（全14回）の第2回を放映。静岡県で暮らす「21歳差」夫婦の、54歳の妻・みどりさんと33歳の夫・イサムさんに密着し、新築の自宅でのラブラブな新婚生活を公開した。 【画像】21歳差でもラブラブ！カメラがあっても関係なし 2人の出会いは、イサムさんがみどりさんの娘の「同級生」だった頃の授業参観。時を経て、イサムさんはみどり