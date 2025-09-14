ブラックバーン大橋祐紀のアシストから森下龍矢が移籍後初ゴールを挙げたイングランド2部ブラックバーンは現地時間9月13日に第5節でワトフォードと対戦し、1-0で勝利を収めた。ともに先発した日本代表FW大橋祐紀のアシストからMF森下龍矢が移籍後初ゴールを挙げての勝利。現地メディアは「落ち着きを示した」と森下の活躍を称賛した。森下は昨季ポーランド1部レギア・ワルシャワで公式戦51試合14ゴール14アシストと結果を残し