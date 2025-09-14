東京世界陸上を金メダル候補として迎える男子110mハードルの村竹ラシッドphoto by Kyodo News東京・国立競技場を舞台に開催中の東京世界陸上。総勢80名の日本代表のなかで、今季、世界のトップハードラーとして地位を築いているのが村竹ラシッド（JAL）だ。これまでも着実に階段を上がってきた村竹だが、８月に叩き出した自己ベスト12秒92は今季世界２位で歴史的に見てもアジア記録、世界記録を射程圏内に捉える。今回の世界陸上