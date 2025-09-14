ロシアのプーチン大統領の私生活は極めて限定的に公開される。政治的弱点として活用される恐れもあり、国際社会で制裁の対象になりかねないためだ。したがってプーチン大統領の家族と財産などを正確に把握するのは難しい。プーチン大統領は1983年にリュドミラ元夫人と結婚し2人の娘をもうけたが2013年に離婚した。長女マリヤ（40）は内分泌学専門家とさる。二女のカテリーナ（38）はロシア国家知力発達財団（NIDF）総責任者でロシ