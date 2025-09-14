昨年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県珠洲市大谷町で１３日、高さ８メートルにもなる巨大灯籠（キリコ）が２年ぶりに巡行した。地震で兄を亡くした金沢市の自営業田保広司さん（６１）は「兄貴を弔うためにもキリコを力強く押したい」と意気込む。幼少期から一緒に参加し、兄弟の絆を深めた祭りには特別な思いがあった。（宮本悠希）「ヤッサーヤッサー！」。１３日午後１時頃、大きなかけ声とともに２基のキリコが動き出