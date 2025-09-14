歌手の華原朋美（51）が、公演後にファンと交流する様子を公開した。【映像】華原朋美、親子水着ショットSNSでは息子と水着姿でプールを楽しむ姿や、抱きかかえてキスをする写真などを投稿し、親子の様子を発信している華原。9月10日に更新したInstagramでは、前日に開催したデビュー30周年記念コンサートを振り返り、「年内をもって引退を考えていましたが、息子とたくさん話し合って、これからも華原朋美を続けることに決