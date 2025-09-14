栃木県の東北自動車道で、事故を起こして停まっていた乗用車に家族3人が乗った乗用車が追突し、2歳の男の子が重体になった事故で、警察は最初に事故を起こしたトルコ国籍の男を無免許運転などの疑いで逮捕しました。この事故は、きのう午後7時半すぎ、栃木県鹿沼市の東北自動車道・下り線で、ガードレールにぶつかり追い越し車線に停まっていた乗用車に家族3人が乗った乗用車が追突したもので、追突した車に乗っていた2歳の男の子