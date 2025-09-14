世界最速で2026年W杯予選を突破した日本代表。負傷離脱者が相次ぐ状況のなか、W杯開催国であるメキシコ、アメリカとの連戦を1分1敗で終えた。守田英正、田中碧の主力が離脱する中盤では、藤田譲瑠チマも引き続き招集され、9日のアメリカ戦で62分プレーした。藤田は、パス能力に長けた23歳のMF。この夏にはベルギーのシント＝トロイデンからドイツ1部のザンクトパウリへ移籍した。8月29日に行われたハンブルガーSVとのダービーマッ