１４日午前、兵庫県明石市の林崎沖合で漁船とプレジャーボートが衝突する事故があり、プレジャーボートに乗っていた６人が海に投げ出されました。６人は全員救出され、このうち４人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。１４日午前９時前、兵庫県明石市の林崎沖合で漁船から「プレジャーボートと衝突しました。太もものケガ人がいるので今から漁港へ向かう」と神戸海上保安部に通報がありました。