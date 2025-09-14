歌手の倖田來未（42）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。「お母さんはお琴の先生で、おじいちゃんが尺八の先生」と明かした。「ちゃんとしたご家族に生まれて育ってる京都のええとこの子」と説明。“エロかっこいい”の印象が強いだけに、MCのお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次は「ちゃんとしたご家庭。イメージ違う。すさんだ家庭と思ってた。たたき上げでやってきたのが倖田來未だと思って