お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。人気俳優の名前に衝撃を受ける場面があった。この日、兼近、満島真之介とともにドライブするのは俳優の眞栄田郷敦。満島とは今年公開の「ババンババンバンバンパイア」で共演し、大の仲良しとなったという。満島が「郷敦（ゴードン）、うれしいな！凄いじゃん！会いたかったよ、めっちゃ」